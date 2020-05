Fase regionale del premio Scuola Digitale, in diretta sul sito del Torlonia-Bellissario e sul canale 119 del digitale terrestre

L’Aquila. Domani, 26 Maggio 2020, va in onda la seconda edizione del Premio Scuola Digitale Fase Regionale Abruzzo. Il Premio Scuola Digitale è una iniziativa del Ministero dell’Istruzione, che intende promuovere l’eccellenza e il protagonismo delle scuole italiane nell’apprendimento e nell’insegnamento, incentivando l’utilizzo delle tecnologie digitali nel curricolo, secondo quanto previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale, e favorendo l’interscambio delle esperienze nel settore della didattica innovativa.

La competizione in oggetto, è stata avviata nel mese di Novembre 2019 con la partecipazione delle istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo in fase provinciale. Numerose scuole della regione hanno risposto con entusiasmo e professionalità. L’evento regionale era stato programmato per il 26 marzo 2020 ma la sospensione delle attività didattiche, dovuta all’emergenza sanitaria da Covid-19 e, con

essa, di tutte le altre iniziative scolastiche programmate, è intervenuta precedentemente allo svolgimento della manifestazione.

Al fine di poter concludere il Premio Scuola Digitale la scuola polo regionale, l’IIS “A. Torlonia – V. Bellisario” con la sua dirigente scolastica prof.ssa Annamaria Fracassi, ha provveduto, su indicazione del Ministero dell’Istruzione e in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale-Abruzzo, ad organizzare una competizione in diretta streaming che andrà in onda sul sito internet della scuola www.torloniabellisario.edu.it e sul canale 119 del digitale terrestre. Lo svolgimento online

delle finali, infatti, oltre ad essere una modalità richiesta dall’attuale situazione di emergenza rappresenta un’opportunità in termini di coinvolgimento e di diffusione fra le istituzioni scolastiche di tale iniziativa. Partecipano alla fase regionale le scuole classificatesi PRIME nelle rispettive fasi provinciali.

Per il primo ciclo:

– I.C. DI CELANO – L’AQUILA titolo del progetto: Il mio alieno digitale;

– I.C. “CASTIGLIONE M.M. CARUNCHIO”- CHIETI titolo del progetto: Anacronostica

giovane radio;

– I.C. FALCONE BORSELLINO TERAMO – titolo del progetto: La scienza salva il mondo;

– I.C. PESCARA 1 – PESCARA titolo del progetto: My personal teacher.

Per il secondo ciclo di istruzione:

– I.I.S. “E. MAJORANA” DI AVEZZANO- L'AQUILA titolo del progetto: I tuoi dati a portata

di mano;

– I.I.S. “ACCIAIUOLI-EINAUDI” DI ORTONA – CHIETI titolo del progetto: simulatore di

stabilità navale;

I.I.S. “DELFICO-MONTAUTI” DI TERAMO titolo del progetto: La biosfera. Una terra creata

da noi;

I.T.C.G. “ATERNO-MANTHONÈ” DI PESCARA titolo del progetto: San Valentino in

Abruzzo citeriore: tra innovazione e tradizione.

Interverranno in diretta:

– il dott. Andrea Bollini, Dirigente dell’Ufficio VI – Innovazione digitale presso la

Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione

dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale;

– il Vicedirettore dell’ufficio scolastico regionale Abruzzo e Direttore Ambito

Territoriale L’aquila il dott. Massimiliano Nardocci;

– il commissario prefettizio del comune di Avezzano dott. Mauro Passerotti;

Interverrà il prof. Vincenzo Stornelli docente dell’Università degli studi dell’ Aquila- dipartimento di ingegneria industriale e dell’informazione e di economia- sul tema “La Scuola Digitale e le Tecnologie Elettroniche”

La prima classificata in fase regionale, per ogni ciclo di istruzione, avrà un premio in denaro del valore di 2000 (duemila) euro da investire nel progetto stesso e accederà di diritto alla fase Nazionale. Alle seconde e terze classificate andrà un premio in denaro sempre da investire per l’implementazione del progetto.