Febbo: a Furc 2019 fondi per 2,1 mln che saranno utilizzati per finanziare la campagna “Neve inverno 2019-2020”

L’Aquila. Oltre 2 milioni di euro per attività culturali in Regione. La giunta regionale su proposta dell’assessore alla Cultura, Mauro Febbo, ha dato il via libera alla pubblicazione dei bandi per le attività culturali che le associazioni organizzano nei comuni regionali.

“Gli atti di indirizzo che sono stati approvati dalla giunta” spiega Mauro Febbo “fanno riferimento agli enti e associazioni culturali che sono iscritti al Fondo unico per lo spettacolo (Fus) di provenienza ministeriale e quelli che invece ne sono fuori, in modo da garantire a tutti i soggetti pari accesso in materia di finanziamenti. Per il 2019 il Fondo unico regionale per la cultura (Furc), come detto, potrà contare su una dotazione di poco superiore ai due milioni di euro, con una suddivisione che prevede l’80% di tale fondo destinato alle associazioni culturali iscritte al Fus e il restante 20% a quelle fuori Fus”. I fondi Fus per l’Abruzzo quindi tra Regione e Ministero ammonteranno a circa 7 mln.

Per le associazioni inserite nel Fus sono quattro gli ambiti culturali per il quali si può chiedere il finanziamento: teatro (26% della dotazione finanziaria), musica (65,70%), danza (2%) e progetti multidisciplinari (4.50%). Per le associazioni fuori Fus sono gli ambiti di intervento: musica con il finanziamento di bande e cori e teatro in considerazione delle residenze teatrali. “Il dato rilevante” aggiunge Febbo “è che la commisurazione de contributi verrà fatta da una commissione con criteri scientifici e trasparenti che sono indicati nel bando stesso, evitando in questo modo assegnazioni di risorse in maniera arbitraria e comunque legate a condizioni soggettive.

Le strutture amministrative della Regione” conclude l’assessore alla Cultura “hanno 20 giorni di tempo dall’approvazione della delibera di giunta per pubblicare gli Avvisi pubblici”. Sempre nella seduta della Giunta regionale è stata decisa, su proposta dell’assessore Mauro Febbo, la rimodulazione di risorse del Por Fesr 2014-2020 relative alla promozione turistica.

“Si tratta” spiega l’assessore “di risorse che verranno utilizzare per finanziare la campagna Neve inverno 2019-2020 e alcune fiere e mostre turistiche di rilievo internazionali in grado di promuovere il brand Abruzzo”.