Febbo: da quattro anni Abruzzo allo sbando, sarebbe da imbracciare i forconi contro chi l’ha ridotto così

L’Aquila. E’ un Mauro Febbo deciso e determinato quello che descrive lo situazione in casa centrodestra. Il consigliere regionale di Forza Italia, infatti, smonta le polemiche attorno ai mal di pancia interni alla coalizione dopo che l’ultimo vertice di Arcore ha stabilito che il candidato alla presidenza regionale sarà di Fratelli d’Italia.

“Tenderei a non definire come confusa la situazione della nostra coalizione di centrodestra. Come Forza Italia stiamo ragionando sulle scelte più ortodosse da portare avanti. Il ruolo di presidente della regione è la più alta carica che si possa ricoprire e, quindi, le decisioni da prendere non possono essere messe in atto in quarantotto o settandue ore. Si vota tra cinque mesi, c’è tutto il tempo per ragionare”.

“La Lega, come Forza Italia, ha fatto un accordo nazionale e i patti vanno rispettati. Chiunque, non vedendosi individuare come nome di punta, avrebbe avuto a che ridire. E’ assolutamente normale, quindi, il malumore – o presunto tale – dei partiti. Ma questo è anche ciò che deriva da un’alleanza. Ne siamo consapevoli e ci stiamo prendendo il tempo necessario per decidere le nostre strategie”

Alla domanda su quali saranno gli sforzi che l’Abruzzo dovrà compiere per ripartire, Febbo ha le idee molto chiare: “prima di tutto dalla sanità, per ridare servizi ai territori, letteralmente espropriati di tutto ciò negli ultimi quattro anni. Poi bisogna ripartire dal lavoro, che non significa solo grande industria, ma anche pmi e terziario, settori letteralmente abbandonati. Pensiamo che da quattro anni non abbiamo un assessore al turismo e alla cultura. E’ incredibile, allucinante. Credo che ci sia da imbracciare i forconi contro chi ha fatto queste scelte, la cui gravità è palese, così come i risvolti a esse connessi”.

“E il turismo? Vogliamo dire quanto incide sul pil? Pensiamo che non abbiamo più una banca abruzzese e non finanziamo più il Cofidi, cioè non diamo la possibilità agli imprenditori che hanno difficoltà economica di accedere al credito. Rimandiamo indietro i soldi che Bruxelles ci dà per finanziare attività economiche, le stesse che sono la struttura portante della regione. E poi c’è da lavorare assiduamente sul ricongiungimento tra le aree interne e le zone costiere, è stata fatta una politica premiando solo un’area. Tutto il resto è stato abbandonato e basta leggere il Masterplan per capire chiaro e tondo dove si è cercato (“cercato”, perchè, all’atto pratico, è tutto fermo) di fare qualcosa”.

Abbiamo una rete viaria a pezzi e le aree interne ne hanno risentito in particolar modo. Come fanno, queste, a difendere il proprio territorio e a campare se non hanno la viabilità? Turismo, agricoltura, tutto svantaggiato senza che si sia intervenuto per porre soluzione ai problemi. Pensiamo al Gal: non si sa cosa sia stato fatto col PSR, sono tre anni che c’è e ancora non si vede nulla di concreto. O vogliamo parlare delle Zes? Promesse a mari e monti e a chi, magari, ne aveva realmente bisogno, non le hanno concesse. Da parte D’Alfonso, Lolli e Paolucci solo chiacchiere, questa è verità”.

In questi giorni, sempre con riguardo al mondo della cultura abruzzese, tiene banco il caso del teatro Marrucino di Chieti, costretto a chiudere i battenti poichè dalla regione non sono arrivati i fondi necessari per portare avanti le proprie attività. “Anche in questo caso c’è poco da dire, troppo è evidente la gravità della situazione. O troppo ci sarebbe da dire. In Abruzzo non è stato finanziato nulla, ecco la verità. Abbiamo citato il Marrucino, ma pensiamo al Mastrogiurato di Lanciano, dimessosi poichè non finanziato. La risposta della regione? Pagare l’attività del 2017, cioè di un anno fa”.