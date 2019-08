Febbo risponde al Pd su caso Naiadi: da attuale governo regionale interventi concreti, loro invece 5 anni di chiacchiere

Pescara. “Ci vuole la faccia tosta dei componenti del Partito Democratico per trovare ancora il coraggio di intervenire sulla vicenda delle Naiadi, visto che dopo cinque anni della loro amministrazione hanno prodotto zero risultati e le solite promesse sistematicamente non mantenute”.

Questa la replica dell’assessore alle Attività Produttive della Regione Abruzzo, Mauro Febbo, alle dichiarazioni degli esponenti del Pd nella conferenza stampa di questa mattina. “Questo Governo regionale, al contrario del precedente, fino ad oggi ha materialmente e concretamente investito nella struttura sportiva ben 165 mila euro intervenendo sull’impiantistica con il ripristino di centraline e caldaie così da rendere fruibili e accessibili le piscine. Inoltre, all’interno del complesso sportivo, si è installato un sistema di videosorveglianza per rendere l’impianto più sicuro anche ai fruitori. Ricordo” rimarca Febbo “come abbiamo ereditato un disastro dal punto di vista amministrativo, economico e strutturale, e siamo riusciti a invertire la rotta e concluso l’iter amministrativo del bando per l’aggiudicazione del nuovo gestore rispettando tempi e cronoprogramma stabiliti.

A chi forse dà fastidio questo risultato di tutto rispetto, mi permetto di ricordare che il 10 luglio scorso su Pescara c’è stato un vero e proprio nubifragio che ha purtroppo colpito anche il complesso sportivo, aggiungendo altre problematicità, ma prontamente affrontate. Tant’è che per domani, 20 agosto, è convocato un tavolo di lavoro unitamente agli altri dipartimenti della Regione Abruzzo per definire e verificare il cronoprogramma.

Pertanto, è del tutto evidente come la Regione Abruzzo abbia compiuto tutti gli atti necessari per arrivare in tempi record sia all’affidamento del complesso sportivo sia alla completa fruibilità della struttura, mettendo la parola fine a una problematica annosa e complessa, anche per le diverse sfaccettature di natura civilistica, amministrativa ed economiche che si trascinavano da troppi anni e mai risolte”.

“Infine” conclude la nota di Febbo “adesso siamo in dirittura d’arrivo e presto potremmo riconsegnare alla città di Pescara, agli abruzzesi e a tutti i fruitori l’impianto funzionante e operativo. Alle passerelle del Partito Democratico preferisco la soluzione concreta dei problemi”.