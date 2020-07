Federico Di Palma è il nuovo commissario cittadino della Lega di Ortona, la nomina da Luigi D’Eramo

Ortona. Federico Di Palma è il nuovo commissario cittadino della Lega Ortona: lo ha nominato Luigi D’Eramo, segretario regionale della Lega in Abruzzo e commissario regionale in Puglia.

“Ringrazio l’onorevole D’Eramo per la nomina a commissario cittadino di Ortona, comune in cui fu aperta, anni fa,la prima sezione Noi con Salvini in Abruzzo”, afferma Di Palma nominato qualche settimana fa responsabile Enti Locali per la provincia di Chieti , “con grande entusiasmo inizio questo percorso di crescita personale e del partito con un ruolo importante da svolgere facendo gioco di squadra per strutturare e rinforzare sempre di più la Lega a Ortona e in provincia di Chieti”.