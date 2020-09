Federmanager sulla scomparsa di Marcotullio: se ne va un pezzo di storia imprenditoriale

Pescara. “Un pezzo della storia economica e imprenditoriale d’Abruzzo se ne va con la scomparsa di Lucio Marcotullio, fondatore della Roman Style Brioni che ha portato nel mondo l’alta sartoria italiana e un modello nato e diventato grande sulle colline vestine, riferimento per la comunità, oltre che per il comparto, per i suoi ruoli di presidente di Confindustria e di sindaco del comune di Penne che ha rivestito a lungo”, così il presidente di Federmanager Abruzzo e Molise, Florio Corneli.

“Perdiamo un manager capace, un vero pioniere, che ha saputo essere una guida per tutti, per i lavoratori e per il territorio, di cui si è messo a servizio, negli anni dedicati a Confindustria. Per Federmanager è stato un importante interlocutore, oltre che un modello, che non si è mai tirato indietro quando c’era necessità di collaborare e promuovere sviluppo e innovazione, argomenti che sono stati sempre la sua priorità e che hanno fatto storia con il marchio di cui è stato il motore. Alla famiglia e alla sua comunità giunga l’abbraccio e il ricordo di Federmanager Abruzzo e Molise” conclude Corneli.