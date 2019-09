Fervono i preparativi per l’appuntamento podistico VI trofeo Città di Tortoreto. Ecco le informazioni per procedere all’iscrizione

Tortoreto. L’Adriatico Team affila le armi per un finale di stagione entusiasmante e al termine di un’infuocata estate: dopo aver organizzato con successo l’inedita Notturna podistica “Di Corsa sotto le Stelle” nel mese di luglio sul lungomare di Tortoreto Lido e la Cicloturistica “PedaloStorto” in mountain bike tra le colline di Tortoreto nel mese di agosto, ci si proietta verso la messa in cantiere della sesta edizione del Trofeo Città di Tortoreto di podismo in memoria del mai dimenticato concittadino Paolo Iustini che animerà la mattinata del 13 ottobre nel borgo alto di Tortoreto.

L’edizione 2019 è contraddistinta da un percorso di circa 10 chilometri nuovo di zecca che coinvolge i simboli di Tortoreto Alto: tra questi la famosa Torre dell’Orologio che diventerà la nuova location di arrivo al culmine di un tracciato abbastanza tecnico con partenza da Piazza Campo della Fiera.

Si tratta di un appuntamento sportivo di rilevanza regionale molto apprezzato dai podisti abruzzesi ed extra-regionali che rientra nei circuiti CorriMaster Abruzzo e Piceni & Pretuzi, e che il sodalizio tortoretano presieduto da Guglielmo De Laurentiis tiene molto con la volontà di far crescere questa manifestazione sia sul piano numerico che qualitativo.

Le iscrizioni alla gara competitiva dovranno essere effettuate online sul sito CORRIMASTER (www.corrimaster.it – Area Gare) da parte del legale rappresentante della società entro le 23.00 di venerdì 12 ottobre 2019. Sarà comunque possibile iscriversi in loco anche domenica 13 ottobre, giorno della gara, entro le 9:00. Per la camminata non competitiva di 5 chilometri, si potranno effettuare in loco la mattina di domenica 13 ottobre dalle 8:00 alle 9:00. Il costo della gara competitiva è di 7 euro, la camminata non competitiva 4 euro.