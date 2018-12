Festa della Rinascita, oggi il presidente Mattarella all’Aquila per la riapertura della chiesa simbolo del terremoto

L’Aquila. Il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, parteciperà oggi, insieme al ministro degli Affari esteri francese, incaricata per l’Europa, Nathalie Loiseau, alla Festa della Rinascita, evento che riconsegnerà alla città dell’Aquila uno dei luoghi di culto simbolo del sisma del 2009, con riapertura ufficiale della chiesa di Santa Maria del Suffragio.

La Chiesa, nota anche come Anime Sante è tornata a nuova vita, dopo i complessi e impegnativi restauri coordinati dal Segretariato Regionale MIBAC, grazie alla partecipazione finanziaria del Governo francese e del Governo italiano.

Nel corso dell’evento interverranno oltre al ministro francese, accompagnato dall’Ambasciatore francese in Italia, Christian Masset, il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali, Alberto Bonisoli, in rappresentanza del Governo Italiano, il sindaco del capoluogo, Pierluigi Biondi, il presidente vicario della Regione Abruzzo, Giovanni Lolli, e l’Arcivescovo metropolita dell’Aquila, il Cardinale Giuseppe Petrocchi.

In piazza Duomo, per l’importante evento, saranno protagonisti 1.100 alunni delle scuole elementari dell’Aquila; inoltre, su esplicita richiesta del Cerimoniale del Quirinale, 40 piccoli nati nel 2009, saranno sul palco, dove si alterneranno le Autorità nei loro interventi. Si tratta di alunni nati nel 2009 e nel 2010, la loro presenza è stata fortemente voluta dal Comitato Organizzatore della Chiesa di Santa Maria del Suffragio, “come forte e reale segno di fecondità e di speranza nel futuro, con bambini nati nell’anno del sisma e in quello successivo, che rappresentano la generazione della Rinascita”.

La chiesa di Santa Maria del Suffragio è ora in rete. Dalle ore 16 di oggi 5 dicembre 2018, il luogo di culto è in rete attraverso un nuovo sito raggiungibile all’indirizzo www.santamariadelsuffragio.it. Coloro che aggiungeranno il sito all’homepage del proprio smartphone lo potranno utilizzare come una vera e propria app.

Inoltre, è attiva da ieri anche la pagina twitter, facebook, instagram e youtube; i riferimenti possono essere trovati a fondo pagina nella home del sito. La Chiesa, che si trova in piazza Duomo nel cuore del centro storico, è stata gravemente danneggiata dal terremoto del 6 aprile 2009, diventando uno dei simboli della tragedia per via del crollo in diretta televisiva della cupola il 7 aprile 2009.