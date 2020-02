Festeggiato il carnevale con gli anziani abruzzesi a Egna, esempio nella cura della terza età

In occasione del carnevale il Presidente della Fondazione Griesfeld Norbert Bertignoll, che gestisce la casa di riposo per anziani a Egna, nel quadro delle attività sociali della struttura ha invitato i familiari degli anziani ricoverati per condividere con i propri cari il giorno di carnevale quale momento di gioia comune.

Così i vari soci della Libera Associazione Abruzzesi Trentino Alto Adige che hanno qui ricoverato i propri cari hanno richiesto la presenza del presidente del sodalizio Sergio Paolo Sciullo della Rocca Ambasciatore d’Abruzzo nel Mondo per partecipare a questo incontro che ha visto gli anziani coinvolti nei vari preparativi ornamentali e decorativi nonostante la loro età avanzata e la limitazione nei movimenti.

La struttura nella circostanza è stata visitata e si è potuto verificare i vari accorgimenti in atto per far vivere in modo autonomo e sicuro agli ospiti ogni ambiente, dove la familiarità tra il personale assistente e l’anziano è una norma. Qui l’individuo è seguito nelle sue esigenze favorendo il mantenimento della propria autonomia. Al termine delle attività del carnevale che ha visto rigorosamente in maschera tutti gli anziani, il presidente Sciullo della Rocca, si è complimentato con il presidente della Fondazione Griesfeld Bertignoll non solo per l’organizzazione funzionale della struttura, ma anche per avere verificato che in prima persona anima ogni attività e segue scrupolosamente le esigenze di ogni anziano riuscendo a essere affiancato in questo per singolare carisma soggettivo da ogni assiste e tecnico che opera nella struttura. Possiamo cosi affermare con certezza che la Fondazione Griesfeld istituzione operante già dal 1336 nell’assistenza, sia un’eccellenza e merita di essere imitata e tenuta a riferimento in questo specifico settore sociale.