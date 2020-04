Fiesa assopanificatori, i fornai di Abruzzo e Molise donano i loro prodotti al personale sanitario in prima linea

L’Aquila. Aderendo all’iniziativa nazionale, anche i Panificatori di Abruzzo e Molise hanno consegnato ai presidi ospedalieri dei loro territori, i prodotti da Forno tipici della tradizione pasquale. Un segno di solidarietà e di vicinanza a medici ed infermieri, che più di tutti in questi mesi si sono spesi a loro rischio e pericolo per salvare vite umane e debellare questo terribile virus che sta mettendo in ginocchio tutto il mondo.

“In queste settimane drammatiche – si legge in una nota della Presidenza di Fiesa Assopanificatori Confesercenti Abruzzo e Molise – abbiamo sperimentato sulla nostra pelle la dura fatica di tenere aperti i nostri panifici, con tanti problemi economici, e garantire un servizio tra mille difficoltà legate alla sicurezza sanitaria dei nostri dipendenti e dei nostri consumatori. Con la paura viva del contagio, e allo stesso tempo con l’attenzione rivolta alle persone coinvolte e contagiate e ai tanti tantissimi concittadini che non sono più tra noi, non possiamo non pensare di manifestare un segno di solidarietà e di vicinanza a medici, agli infermieri e a tutti gli altri operatori della sanità, che più di tutti si stanno spendendo a loro rischio e pericolo per salvare vite umane e debellare questo terribile virus che sta mettendo in ginocchio tutto il mondo. A queste persone che anche nel giorno di Pasqua saranno al lavoro in ospedale volgiamo dare il segno del nostro ringraziamento e affetto”.

Questi sono i Panificatori che hanno deciso di condividere questo momento di solidarietà: Maria Rosa e Vinceslao Ruccolo, di San Vito Chietino (CH), che hanno donato, all’Ospedale di Lanciano, “Cuori di Pasqua al cioccolato della tradizione frentana; Anna e Giulia Cirone, di Silvi Marina (TE), che all’Ospedale di Pescara hanno donato “Colombe pasquali”; Giuseppe e Corrado Ciavalini, di Ortona (CH), che hanno donato “Cuori di pasta mandorla pasquali” all’Ospedale di Ortona; Michele Raspa, di Vasto (CH), ha donato “Cuori di pasta nera” all’Ospedale di Vasto; Claudio D’Angelo, Gianfranco e Luciano Fallucchi, Camillo De Cristofaro e Mario Porrone, del Molise, hanno donato “Colombe pasquali e Pigne” alla Croce Rossa di Larino; Leonardo Buccilli, di San Benedetto dei Marsi (AQ), all’Ospedale di Pescina ha donato “Pizze dolci di Pasqua”; Claudio Nucci, Gabriele Cipriani, Donato Colaiacovo, Gino Biocca e Federico De Luca, della Marsica, all’Ospedale di Avezzano hanno donato “Pizze dolci di Pasqua”; Americo Baiocco, di Montereale (AQ), ha donato “Pizze dolci di Pasqua” all’Ospedale dell’Aquila.