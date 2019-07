Finanziamenti Coppa Interamnia e premio Pigro, Mariani (Pd): tutti i territori abbiano uguale dignità

L’Aquila. “La maggioranza si impegna ad approvare un progetto di legge per l’istituzione del premio Pigro e per il finanziamento della coppa interamnia”: esordisce così il consigliere del Pd Sandro Mariani al termine della seduta di del Consiglio Regionale.

“Nella giornata di il consiglio ha deliberato”, spiega Mariani, “su proposta della maggioranza, lo stanziamento di 150mila euro per il centenario dell’impresa di Fiume del poeta abruzzese Gabriele D’Annunzio e, con un emendamento del consigliere Blasioli su un altro progetto di legge, sono stati stanziati ulteriori 20mila euro per la manifestazione pescarese della regata dei gonfaloni”.

“Niente da dire in merito alla valenza di queste due manifestazioni”, precisa il consigliere regionale del Pd, “ma avremmo potuto subissare l’aula di emendamenti per finanziare altre manifestazioni degne di nota, provocando solo ostruzionismo senza raggiungere alcun risultato”.

“Ho preferito in conferenza capigruppo”, conclude Mariani, “raggiungere un accordo con il presidente del Consiglio Sospiri che si è impegnato a sostenere un disegno di legge che presenteremo nei prossimi giorni per la coppa Interamnia e per il premio Pigro dedicato al compianto Ivan Graziani: la provincia di Teramo ha tante realtà che meritano eguale attenzione e mi è sembrato il minimo raggiungere un accordo politico per far si che tutti i territori abbiano uguale dignità e supporto da parte della Regione Abruzzo”.