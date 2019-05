Fondi Masterplan, Paolucci (PD): stop a rimodulazioni, il presidente Marsilio trovi nuove risorse

L’Aquila. “Quella rivoluzione amministrativa promessa dal presidente Marsilio e dalla Giunta in occasione della campagna elettorale, evidentemente, non riesce a partire ed è bloccata ai nastri di partenza”. È quanto dichiara il capogruppo del Gruppo Consiliare del Partito Democratico del Consiglio regionale d’Abruzzo, Silvio Paolucci.

“In uno stallo generale che caratterizza questi quasi 100 giorni di governo”, afferma Paolucci, “le uniche scelte finora adottate sono solo quelle legate alla “distrazione” delle risorse del Masterplan in dotazione ereditata dalla Regione precedente. Quel Patto sottoscritto da Regione e Governo, entrambi guidati dal centro-sinistra, con una dotazione finanziaria di quasi due miliardi di euro, per lo sviluppo della nostra Regione, che venne ostacolato in ogni modo dall’allora minoranza, sostenendo che si trattasse solo di promesse perché tempo di elezioni”.

“Anche nei giorni scorsi, nuovamente, con una recente Deliberazione (n. 225/2019)”, precisa il capogruppo del Pd della Regione, “la Giunta traferisce altrove gli 800mila euro programmati per il rinnovo dei mezzi pubblici nelle aree urbane con quelli ad alimentazione non convenzionale, al fine di permettere una significativa riduzione delle emissioni derivanti dalla mobilità pubblica e garantire una maggiore vivibilità delle Città”.

“Una scelta che avrebbe giovato soprattutto alla Città di Pescara e non solo”, sottolinea Paolucci, “visto che, ciclicamente, si trova costretta a dover gestire l’inquinamento atmosferico. Ricordiamo all’esecutivo sopravvenuto che il suo ruolo dovrebbe essere quello di attrarre nuove ed ulteriori risorse finanziarie in Abruzzo e non quello di spostare pigramente da una parte all’altra quelle che l’allora Governo regionale riuscì a guadagnare nell’interlocuzione Istituzionale con l’allora Governo Renzi”.

“Nei numerosi giorni di permanenza a Roma”, conclude il consigliere regionale del Pd, “il presidente Marsilio si occupi di impostare dossier e procedure per aumentare le risorse a vantaggio della regione Abruzzo, avendo ereditato 2,8 miliardi di euro che naturalmente non deve sottoporre alla ginnastica delle distrazioni e rimodulazioni, come purtroppo ha fatto in queste 13 settimane”.