Fondi per l’agricoltura, Imprudente: sappiamo cosa fare, non facile cancellare ritardi di chi ci ha preceduto

L’Aquila. “Riguardo i fondi per l’agricoltura abruzzese, sarà difficile ignorare anni di ritardi e disinteresse, ma sappiamo bene cosa fare e sono già da tre mesi impegnato quotidianamente per tutelare il nostro mondo agricolo”. È quanto dichiarato in una nota dall’assessore regionale in quota Lega Emanuele Imprudente.