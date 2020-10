Fondi ritiro Napoli calcio, arriva il sì dalla commissione: considerati debiti fuori bilancio

L’Aquila. La commissione bilancio, riunita in modalità remoto, ha approvato la delibera che inserisce tra i debiti fuori bilancio il contratto per il ritiro del Napoli a Castel di Sangro per i prossimi cinque anni, un provvedimento i cui termini per il percorso ordinario erano scaduti complice la crisi nella maggioranza di centrodestra.

Ai lavori non hanno partecipato le opposizioni di centrodestra per protesta contro i problemi di audio nella sedute online del consiglio e delle stesse commissioni. Nella convulsa giornata si è riunita anche la conferenza dei capigruppo che ha convocato il Consiglio regionale per il prossimo 5 novembre stabilendo la possibilità della partecipazione in presenza.