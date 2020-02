Fondi scuole, è polemica. Ascani (Pd): enti locali agiscano. Biondi (FdI): non parla con le istituzioni

L’Aquila. È polemica tra il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, in quota Fratelli d’Italia, e il viceministro per l’istruzione del Pd Anna Ascani, in visita in Abruzzo con una tappa all’Aquila. “Siamo qui a chiedere agli enti locali di individuare le aree per la ricostruzione delle scuole”, ha detto il viceministro, “appena fatto saremo pronti a partire immediatamente, abbattendo vincoli burocratici e utilizzando i fondi già stanziati e quelli in programma. Ci sono 170 milioni per l’Abruzzo, a breve verrà stilato un ulteriore fabbisogno con 100 milioni focalizzati sull’Aquila e il Cratere sismico 2009. Siamo pronti a intervenire, ma c’è bisogno che gli enti locali ci diano risposte”.

La replica del sindaco aquilano arriva in una nota nel pomeriggio di ieri. “Prendo atto che un viceministro del governo”, ha sottolineato Biondi, “ancor prima che esponente di partito, come l’onorevole Anna Ascani, abbia avuto il tempo di venire in città e parlare di ricostruzione pubblica, ma non si sia degnata di incontrare il sindaco e le istituzioni del territorio che, forse, avrebbero potuto fornire informazioni e dettagli su un tema fondamentale quale l’edilizia scolastica. Una gaffe a cui il Pd, partito di Ascani”, ha proseguito Biondi, “ha pensato bene di provare a mettere una toppa trasmettendo solo oggi un invito per l’incontro che lunedì prossimo il ministro Paola De Micheli terrà ad Avezzano”.

“Oggi, dunque, il viceministro dell’Istruzione lascia la nostra città senza avere il quadro dei processi in corso”, ha aggiunto Biondi nella nota, “delle battaglie che dovrebbero essere la quotidianità del suo dicastero e della sua missione di legislatore”.