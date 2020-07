Fondo perduto per sviluppo sostenibile, Berardini, beneficiari del fondo comuni abruzzesi sotto 1000 abitanti

L’Aquila. “In arrivo dal Ministero dello Sviluppo Economico un contributo a fondo perduto per i comuni che contano meno di 1000 abitanti”, in una nota il deputato del Movimento 5 Stelle Fabio Berardini. “Con oltre 37 milioni di euro per il 2020, i piccoli Comuni del nostro Paese dovranno avviare i lavori già dal prossimo novembre per la realizzazione di opere di efficientamento dell’illuminazione pubblica, risparmio energetico degli edifici pubblici, installazione di impianti che producono energia da fonti rinnovabili, interventi per la mobilità sostenibile. Questi sono i comuni abruzzesi beneficiari del fondo: Provincia di TERAMO, ARSITA, CASTEL CASTAGNA, CORTINO, FANO ADRIANO, MONTEFINO, PIETRACAMELA , ROCCA SANTA MARIA ,VALLE CASTELLANA;

Provincia dell’AQUILA

ACCIANO, ALFEDENA, ANVERSA DEGLI ABRUZZI , BARETE , BARREA ,BISEGNA , CALASCIO , CAMPO DI GIOVE , CAMPOTOSTO ,CANISTRO ,CANSANO , CAPESTRANO , CAPITIGNANO , CAPORCIANO , CAPPADOCIA , CARAPELLE CALVISIO , CASTEL DEL MONTE , CASTEL DI IERI, CASTELVECCHIO CALVISIO, CASTELVECCHIO SUBEQUO, CIVITELLA ALFEDENA, COCULLO, COLLARMELE , COLLEPIETRO , FAGNANO ALTO , FONTECCHIO, FOSSA , GAGLIANO ATERNO , GORIANO SICOLI , LUCOLI , MOLINA ATERNO, NAVELLI , OFENA , OPI , ORTONA DEI MARSI , PERETO , PRATA D’ANSIDONIA , PREZZA , RIVISONDOLI , ROCCACASALE, ROCCA DI BOTTE, ROCCA DI CAMBIO , ROCCA PIA ,SAN BENEDETTO IN PERILLIS, SAN PIO DELLE CAMERE SANT’EUSANIO FORCONESE, SANTO STEFANO DI SESSANIO, SCONTRONE, SECINARO , TIONE DEGLI ABRUZZI , VILLALAGO , VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI , VILLA SANT’ANGELO ,VILLAVALLELONGA, VILLETTA BARREA, VITTORITO;

Provincia di CHIETI

BOMBA , BORRELLO ,CARPINETO SINELLO ,CARUNCHIO , CASALANGUIDA , CASTELGUIDONE, CELENZA SUL TRIGNO , CIVITALUPARELLA ,CIVITELLA MESSER RAIMONDO , COLLEDIMACINE , COLLEDIMEZZO, DOGLIOLA, FALLO ,FILETTO , FRAINE ,FRESAGRANDINARIA , FURCI , GAMBERALE ,GUILMI , LENTELLA , LETTOPALENA, LISCIA , MONTAZZOLI, MONTEBELLO SUL SANGRO , MONTEFERRANTE , MONTELAPIANO, MONTENERODOMO ,PALMOLI , PALOMBARO PENNADOMO PENNAPIEDIMONTE, PIETRAFERRAZZANA , POGGIOFIORITO ,PRETORO , QUADRI , ROIO DEL SANGRO, ROSELLO, SAN BUONO, SAN GIOVANNI LIPIONI , SAN MARTINO SULLA MARRUCINA , SCHIAVI DI ABRUZZO , TARANTA PELIGNA , TORREBRUNA, TUFILLO,VILLALFONSINA;

Provincia di PESCARA

ABBATEGGIO, BRITTOLI, CARPINETO DELLA NORA, CASTIGLIONE A CASAURIA, CORVARA, MONTEBELLO DI BERTONA, PESCOSANSONESCO, PIETRANICO, ROCCAMORICE, SALLE, SANT’EUFEMIA A MAIELLA, SERRAMONACESCA , TURRIVALIGNANI , VICOLI , VILLA CELIERA “continua il deputato abruzzese. “Auspico che i sindaci colgano al volo questa opportunità per rendere più sostenibile il nostro Paese e modernizzarlo” conclude Fabio Berardini .