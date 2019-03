Forza Nuova Abruzzo si schiera al fianco di papà Feniello, lunedì consegna dell’assegno per il pagamento della sanzione

Silvi. Forza Nuova Abruzzo si schiera al fianco di Alessio Feniello, il papà della vittima di Rigopiano finito a processo per aver portato i fiori al figlio sul luogo della tragedia. Lunedì, nella sala “la Zamira” di Silvi, in via Roma 427, a partire dalle 19, si terrà un incontro pubblico nel corso del quale i dirigenti del partito politico di Fratelli d’Italia consegneranno a papà Feniello un assegno relativo a quanto accolto per il pagamento della sanzione inflitta per la deposizione di fiori sul luogo ove era venuto tragicamente a mancare il giovane Stefano Feniello.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare a questo meritorio evento, sede nella quale potranno essere effettuati anche interventi da parte dei presenti. “Questa segreteria regionale sarà presente per manifestare e dimostrare”, si legge nella nota di Forza Nuova Abruzzo, “ancora una volta, il proprio impegno a fianco di Alessio Feniello e testimoniare che noi non lasciamo che nessuno resti solo.