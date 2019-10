Fox Business inserisce Città Sant’Angelo al 9°posto nel mondo dove vivere meglio gli anni della pensione

Città Sant’Angelo. Un altro prezioso riconoscimento estero per Città Sant’Angelo. L’atmosfera ovattata e a tratti incantata di uno dei borghi più belli d’Italia permette agli angolani di incassare un altro riconoscimento: Fox Business, canale telematico statunitense, classifica la città al 9° posto nel mondo per andare a vivere dopo la pensione:

“Abruzzo offers everything that Tuscany has but at a much lower cost, according to the website. Città Sant’Angelo is a small town that offers residents a traditional Italian lifestyle. But retirees moving there will likely need to learn Italian.”

La cittadina -si legge- offre uno stile di vita alla stregua dei celebri borghi toscani, ma ad un costo più accessibile.

“Continua l’interessa internazionale verso di noi, adesso sta a noi aprirci al mondo per accogliere i tantissimi turisti che ogni giorno visitano la nostra città”, ha affermato il sindaco Matteo Perazzetti. (r.p)