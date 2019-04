Francesca Caldarelli, super festa a Penelope a casa Milano per i suoi 40 anni

Un abito lungo di paillettes argentate, scelto dalle collezioni della nota boutique Coltorti, capello sciolto, sandalo altrettanto luccicante. Così Francesca Caldarelli ha spento le candeline nella sua Penelope a casa Milano. Un 40esimo festeggiato con i parenti, gli amici di sempre e i “nuovi” della Milano vip. Tra i famosi lo speaker radiofonico Max Brigante, Jonathan Kashanian, ex concorrente del grande fratello, Hebert Ballerina.

Per il suo compleanno la titolare di Penelope a casa, Penelope a casa Milano e Penelope a mare, ha scelto un finger food dal tradizionale sapore abruzzese: mini pallotte cacio e ova, pecorino fave e speck, spezzatino al Montepulciano. Tartare di carne e di pesce hanno completato il menù della serata. Ad accompagnare il giro di portate, cocktail fruttati e calici di champagne con zucchero a velo. Dal soffitto specchiato a prova di selfie, al pavimento bianco e nero, ogni angolo di Penelope è instagrammato dagli ospiti della Caldarelli. Candele, lucine, brocanti ripieni di ortensie, ceramiche e chandelier hanno fatto da scenografia a un party da vera diva. Francesca taglia il traguardo dei 40 con orgoglio e soddisfazione, dalla famiglia alla sua Penelope che sta facendo l’en plein di blogger e personaggi dello spettacolo, l’imprenditrice pescarese si gode il meritato successo. E se l’impeccabile cura è il suo segno distintivo, per rendere tutto indimenticabile non poteva che affidare il momento torta alla migliore organizzatrice di eventi, Alessandra Grillo, nonchè wedding planner dei Ferragnez. Un’esplosione di fiori per la torta total white a 4 piani, arrivata in maniera maestosa illuminata da scintillanti candeline. A realizzarla il laboratorio di cake design più cool di Milano “Mami Louise”. E dopo la torta, Francesca è scesa in pista scatenandosi con la musica firmata dai dj internazionali Cristian Mantini e Anane Vega. Così ha condiviso il suo momento su Instagram: “Non potevo desiderare 40 anni più belli di questi! Grazie a tutti coloro che rendono la mia vita sbrilluccicosa così come è stata la mia festa, felice come una bimba.”

@baldaroberta