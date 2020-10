Francesca Sposi, da 60 anni Le Mani d’Abruzzo che realizzano il sogno del giorno più bello

Non l’ha fermata nemmeno il lockdown. Ogni giorno, nonostante la chiusura imposta per contenere il contagio del Covid-19, ha raggiunto la sua sartoria in via Duca degli Abruzzi a Luco dei Marsi, in provincia dell’Aquila e ha sistemato gli abiti delle spose, delle cerimonie, quelli che vengono a scegliere nella Marsica da tutta la provincia. E non solo, anche da tutto l’Abruzzo e da fuori regione.

Francesca Di Gianfilippo ha 85 anni: 60 solo quelli di attività nel suo atelier “Francesca Sposi”: “12 di sartoria e 48 di commercio”, ama precisare mentre ci mostra il quadro con il riconoscimento arrivato dalla Camera di Commercio per il lavoro che va avanti ormai da tutta una vita.

È lei la protagonista del terzo appuntamento di “Le Mani d’Abruzzo”, che racconta un’attività che è diventata punto di riferimento di tante donne che si fanno seguire nelle scelte di un abito più o meno elegante per un qualsiasi tipo di cerimonia, da Domenica e Maria Assunta, le figlie di Francesca, che hanno preso la strada della madre e l’hanno arricchita con la storia degli abiti che arrivano dalle grandi sartorie.

Su ogni vestito, ogni prova, l’ultima parola è sempre la sua, di Francesca, che sa dove mettere le sue mani per personalizzarlo, per mettere qui o lì strass, cristalli, perle, nastrini e tutto ciò che rende più bello e prezioso un abito per le grandi occasioni. Le mani di Francesca sono infallibili e riescono ad adattare l’abito a ogni corpo che le scelgono.

