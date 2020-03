Funzionario della Giunta regionale abruzzese positivo al Covid-19, in quarantena amici e parenti

Teramo. Un funzionario della Giunta regionale abruzzese è risultato positivo al Covid-19.

Si tratta di un teramano che sarebbe tornato da una settimana bianca in Trentino nella giornata di domenica: una volta accusato sintomi, tra cui la febbre, è rimasto a casa dove adesso, in seguito all’esito del tampone, è in isolamento.

Sono stati messi in quarantena parenti ed amici. Non ci sono rischi per i colleghi di ufficio. L’uomo

sarebbe incardinato all’Aquila ma avrebbe incarichi che lo portano in giro per l’Abruzzo.