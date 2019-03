Furto di pesce e carne surgelati per un totale di 90mila euro

San Salvo. Furto di quintali di prodotti ittici e carni surgelate, per un valore stimato oltre i 90 mila euro, alla Vasto Food Service di San Salvo. I ladri sono entrati in azione nella notte tra mercoledì e giovedì. Per entrare nel magazzino è stato praticato un foro nel muro di un altro deposito attiguo alla ditta. La banda avrebbe usato un camion frigorifero per trasportare la merce. E’ stata presentata denuncia ai Carabinieri della locale stazione; non è la prima volta che i ladri prendono di mira il deposito di via Rostagno.