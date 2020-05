Gaetano Falcone (Cai) ai ragazzi delle scuole abruzzesi: torneranno giorni migliori, tornerete voi più forti di prima

L’Aquila. In una lettera aperta ai ragazzi delle scuole abruzzesi, Gaetano Falcone, presidente di Cai Abruzzo, plaude allo sforzo che i ragazzi d’Abruzzo e dell’Italia intera stanno sostenendo per fronteggiare, assieme a istituzioni e sistema sanitario tutto, l’ormai ben nota emergenza sanitaria. “Cari ragazzi, lunga e forzata è la chiusura delle Scuole, la mancanza degli amici, dei compagni di banco, delle belle passeggiate nel territorio montano del nostro Abruzzo. Ora è quasi tutto fermo, ma presto torneranno giorni migliori, tornerete in classe con gli amici, vi rincontrerete nelle vostre classi con i compagni, rinforzati dall’esperienza di questa improvvisa chiusura che vi ha impedito di correre liberi con la gioia della vostra giovane età”.

“Presto tornerete a fare, con le dovute cautele, le belle passeggiate con gli amici del CAI ed insieme ad essi riscoprirete il modo di come andare in montagna e camminare in sicurezza , riscoprirete le bellezze dei borghi, del paesaggio, delle opere d’arte custodite gelosamente nei musei, nei palazzi e nelle chiese delle vostre cittadine”.

“Gli amici del Cai torneranno in aula dopo questo lungo periodo di isolamento per darvi fiducia su ciò che vi circonda e questo lungo periodo di chiusura verrà dimenticato. Mi sentirei di aggiungere che non c’è niente di più bello e soddisfacente che godere la natura con le sue cose belle, insieme ai nostri compagni di classe, affidandoci al CAI che ha nel volontariato la sua principale linea guida. Forza ragazzi”.