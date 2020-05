Garante per l’infanzia, sulla nomina la maggioranza si spacca. Sospiri: grave, no giochetti politici

L’Aquila. Il Consiglio regionale, riunito nel pomeriggio all’Aquila a porte chiuse per l’emergenza coronavirus, ha proceduto a nomine e designazioni da tempo all’ordine del giorno, ma la maggioranza di centrodestra ha incontrato difficoltà finendo per spaccarsi. Non a caso, è saltata la nomina del garante per l’Infanzia con la coalizione di governo andata sotto. Il Pd ha parlato di regolamento di conti tra Lega e Forza Italia. La maggioranza di centrodestra non è riuscita a nominare il garante dell’infanzia essendo andata sotto nelle votazioni: la nomina dell’avvocato civilista Maria Concetta Fallivene che dopo tre votazioni non ha ottenuto i vuoti necessari, è stata rinviata alla prossima seduta, come ha spiegato il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, in quota Forza Italia.

Il capogruppo del Pd, Silvio Paolucci, in una nota ha parlato di “regolamento di conti all’interno della maggioranza di centrodestra in Consiglio Regionale, andata sotto oggi pomeriggio in Aula nel corso della votazione del Garante per l’infanzia facendo così saltare la nomina”.”Nonostante”, ha continuato, “avesse i numeri per eleggerlo, non è avvenuto in nessuna delle votazioni utili, un disaccordo da cui è emerso un segnale chiaro di tensione, già serpeggiante anche nelle fasi di costruzione e approvazione della legge regionale denominata “Cura Abruzzo 2″.

L’unico collante che finora sembrava tenere unita la maggioranza, le nomine, sembra invece rappresentare nelle ultime ore un vero incubo per Marsilio ed i suoi, che sulla designazione del presidente dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo, espressione del Gruppo Lega, raccoglie appena 12 voti”. Comunque, l’avvocato di Atri Davide Calcedonio Di Giacinto è stato designato a ricoprire il ruolo di componente nel Consiglio di amministrazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”.

Sedici i consiglieri regionali che hanno preso parte alla votazione: solo 12 i voti sono andati a Di Giacinto (la maggioranza è composta da 17), 2 schede nulle e 2 schede bianche. Sarà ora il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, a nominare Di Giacinto. Durante i lavori è stato ricomposto il Collegio delle Garanzie Statutarie del Consiglio regionale dell’Abruzzo: con 29 voti a favore sono stati eletti gli avvocati Isidoro Gianluca Malandra, Nicola Sisti e Antonio Iulianella. Il Collegio per le Garanzie Statutarie è annoverato nello Statuto della Regione Abruzzo tra gli strumenti di garanzia, quale organo di consulenza della Regione.

“È grave non aver votato oggi il Garante dell’Infanzia, non si fanno questi giochetti politici quando ci sono di mezzo i bambini”, ha detto il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, al termine della seduta dell’assise circa la non approvazione della figura del Garante, “non abbiamo scritto una bella pagina della storia del Consiglio regionale. Questa legge era importante e l’avevamo resuscitata dai cassetti impolverati del Consiglio regionale, non andava mischiato il livello politico su questo argomento”.