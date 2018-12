Garanzia lavoro, domani in regione workshop sulle opportunità e su tutte le novità del bando

Pescara. Un workshop dedicato ai consulenti del lavoro per spiegare le opportunità offerte dal bando “Garanzia lavoro”, promosso dalla Regione Abruzzo, nell’ambito della programmazione del Fondo sociale europeo, per favorire l’assunzione a tempo indeterminato di disoccupati, attraverso lo strumento dell’incentivazione economica alle imprese abruzzesi.

L’appuntamento, l’ultimo previsto dalla campagna di comunicazione “Per Filo e per Segno”, avviata dall’amministrazione regionale per promuovere le opportunità e le best practice realizzate con il Fondo sociale europeo, è previsto domani, giovedì 13 dicembre alle ore 17 nella Sala Delli Castelli della Regione Abruzzo in viale Bovio a Pescara. All’incontro prenderanno parte l’assessore alle Politiche sociali, Marinella Sclocco, e la responsabile dell’Ufficio del lavoro, Maria Sambenedetto.

Nel corso dell’incontro saranno illustrati i contenuti del bando: il provvedimento – che stanzia complessivamente 12 milioni di euro – prevede l’erogazione alle aziende di 8 mila euro per assunzioni disposte in favore di lavoratori uomini dai 18 ai 49 anni e di 10 mila euro per le assunzioni disposte in favore delle donne e di uomini over 50.

Sono finanziabili esclusivamente le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ivi compreso il contratto di apprendistato. Le candidature devono essere presentate esclusivamente attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica presente all’indirizzo: app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/ entro il 1 aprile 2019.