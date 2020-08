“Genovesi candidato è una decisione tutta marsicanese”: la gaffe di Marsilio ad Avezzano (Video)

Avezzano. “Decisione tutta marsicanese”: così il governatore della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, giunto ad Avezzano domenica per sostenere Tiziano Genovesi, ha apostrofato la sua candidatura a sindaco per le prossime elezioni amministrative del 20 e 21 settembre. Una candidatura che vede l’appoggio di Fratelli d’Italia, partito del presidente della Regione, e il distacco dalla coalizione di Forza Italia, che sostiene invece Anna Maria Taccone. Per Marsilio con Fratelli d’Italia l’obiettivo è quello di puntare ad “essere il primo partito e a governare la città. Il centrodestra siamo noi”.

Durante la manifestazione però, che ha visto al fianco di Marsilio la presenza del coordinatore regionale Etel Sigismondi, di Valerio Castellani responsabile di Gioventù Nazionale, movimento giovanile di FdI e del candidato sindaco del carroccio Genovesi, il governatore si è lasciato andare ad una “gaffe”, che non è sfuggita ai più attenti e al popolo del web.

“Tiziano Genovesi candidato”, ha detto il governatore d’Abruzzo, “è una decisione tutta abruzzese, tutta marsicanese, tutta avezzanese”. La “gaffe” non è sfuggita agli occhi attenti della stampa e dei sostenitori del partito che erano presenti nella sede elettorale di Fratelli d’Italia in via Armando Diaz ad Avezzano. Il video, in pochi minuti, ha fatto il giro del web ed è già diventato virale.