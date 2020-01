Gigi D’Alessio in vacanza ad Ovindoli con Anna Tatangelo, sotto la neve intona “un nuovo bacio” (video)

L’Aquila. Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo arrivano ad Ovindoli per una vacanza sulla neve. Ed è proprio sotto la neve che il cantante neomelodico napoletano, reduce dal successo di “Vent’anni che siamo italiani”, programma andato in onda su Rai1 e condotto con Vanessa Incontrada, intona una delle sue canzoni più celebri, “Un nuovo bacio”, brano composto dallo stesso D’Alessio e interpretato in duetto con l’attuale compagna Anna Tatangelo, originaria di Sora.

“Le domeniche di gennaio quanta neve che cadrà”: così il cantante napoletano in un breve video su Instagram saluta i suoi follower nella nevicata che oggi ha interessato Ovindoli. Una delle coppie più amate della musica italiana ha trascorso i giorni di festa in Abruzzo: i due non si sono risparmiati a selfie e autografi per i fan. Con D’Alessio e Tatangelo anche il loro bimbo, Andrea.