Giro d’Italia: 103mila euro per il rifacimento del manto stradale della San Salvo-Roccaraso

Chieti. “La Regione Abruzzo ha disposto la somma di 103 mila euro a beneficio del Comune di Vasto per il rifacimento del manto stradale per la tappa del Giro d’Italia, la San Salvo-Roccaraso di 208 km prevista per domenica 11 ottobre”, lo dichiara Sabrina Bocchino, consigliera regionale (Lega).

“E’ motivo di grande soddisfazione per noi consiglieri regionali del territorio annunciare questa misura contributiva regionale che ha il duplice obiettivo di agevolare il transito dei ciclisti del Giro d’Italia e, soprattutto, di consentire ai cittadini vastesi una percorrenza meno problematica,inoltre apprezziamo il ringraziamento del sindaco Menna(Pd) per la fattiva collaborazione della Regione e, al tempo stesso, prendiamo atto della sua crescente vicinanza alle istanze e proposte portate avanti dalla Lega in questo anno e mezzo di governo regionale: dal rinnovo delle concessioni balneari sulle quali si è dovuto ravvedere, alle necessarie azioni di tutela della popolazione vastese alla notizia dell’arrivo di migranti positivi ospitati nella struttura di accoglienza di Vasto nord”, conclude la Bocchino.