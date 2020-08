Gironi Divini 2020: in tre giorni sono già quasi esauriti i posti per le degustazioni

Se volete assaggiare i migliori vini d’Abruzzo affrettatevi! Sono praticamente quasi finiti i (pochi) posti per le esclusive degustazioni che si svolgeranno nelle serate del 17-18-19 agosto a Tagliacozzo, all’interno di alcuni dei più suggestivi e rinomati ristoranti del centro storico. (per info e prenotazioni chiamare il 3357533346 o mail a gironidivini@gmail.com)

Appena qualche giorno fa si annunciava la volontà di dare continuità alla prestigiosa manifestazione, seppur in forma privata e con accessi contingentati. In tre giorni, le prenotazioni hanno già esaurito il primo turno, per cui l’organizzazione sta pensando a formule alternative per dare la possibilità ai tanti appassionati di divertirsi e di provare alcune delle più note eccellenze vinicole della nostra regione.

“La risposta è stata immediata”, ci ha detto Franco Santini, responsabile delle degustazioni, “in tanti hanno chiamato, nonostante si sia deciso di non spingere eccessivamente sulla promozione dell’evento.

Diciamo che è stato più un passaparola, che ci ha fatto capire come Gironi Divini sia ormai entrato nelle abitudini del turista e dell’appassionato. Ci hanno chiamato anche da fuori regione, per avere conferma sulla formula di questa edizione e per riservare un posto. E questo ci gratifica.

Per cui – oltre alle consuete finali del Torneo di Dante, in programma alle ore 19:00 presso Giardino Resta – stiamo cercando di allungare il programma con seminari di approfondimento e momenti di conoscenza di vini, coinvolgendo altri importanti (e aperti di mente) ristoratori tagliacozzani. Speriamo di poter soddisfare le tante richieste che stanno arrivando: noi ce la metteremo tutta!

Per adesso possiamo confermare un dopo-cena dedicato al rum Caney, direttamente da Cuba, presso La Vecchia Posta alle ore 23:00 del 19 agosto, in abbinamento ad una selezione di cioccolatini della Cioccolateria Origine, di Popoli.

Altri appuntamenti sfiziosi e di gran qualità li confermeremo nei prossimi giorni. Seguiteci!”

