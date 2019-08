Gironi Divini a Tagliacozzo: 50 cantine da tutto l’Abruzzo dal 16 al 18 agosto

Saranno ben 50, dalle quattro province regionali, le cantine rappresentate quest’anno a Gironi Divini 2019, e da domani le troverete raccontate una ad una sulle pagine dei nostri portali. Un successo incredibile, che pone l’evento tagliacozzano organizzato dalla Live Communication Group, come ormai uno dei più importanti dell’intero panorama vinicolo regionale.

In uno dei borghi più belli della regione, nel periodo di massimo afflusso turistico, una selezione del meglio della produzione vitivinicola abruzzese sarà quindi a disposizione di migliaia di curiosi e appassionati, che potranno degustarli nelle stazioni del vino dedicate ai vari vitigni autoctoni regionali, sia in versione secca che in versione spumante. Quest’anno saranno molte le novità. Intanto per la prima volta Gironi Divini allarga i propri confini ad un ospite d’eccezione: il Cesanese, il vino laziale che per interesse del bacino d’utenza e vicinanza geografica rappresenta il perfetto completamento dell’evento. Torna poi, come sempre, il Torneo del Vino, il concorso enologico che chiamerà il pubblico ad eleggere il vino campione della manifestazione nelle categorie bianco, rosato e rosso. Vista la grande partecipazione delle aziende, il curatore tecnico dell’evento, il critico Franco Santini, ha quest’anno messo in piedi una giuria di addetti ai lavori – in collaborazione con la FIS Marsica – che, nei giorni antecedenti all’evento, si occuperà di selezionare gli otto vini finalisti. Ci sarà da divertirsi!

Per ogni info e per partecipare alle degustazioni del Torneo del Vino chiamare il 3357533346

Le aziende confermate sono le seguenti:

Cantine Bove

Cantine Mucci

Pasetti

Filomusi Guelfi

Marina Palusci

Olivastri Tommaso

Masciarelli

Cataldi Madonna

Torre dei Beati

Centorame

Ciavolich

Tenuta I fauri

Il Feuduccio

La Quercia

Montori

Nicodemi

Tenuta Secolo IX

Tenuta Tre Gemme

Zaccagnini

Rosarubra

Podere Della Torre

Bosco

Contesa

Cantina Tollo

Buccicatino

Fratelli Barba

Agriverde

La Vinarte

Faraone

Monteselva

De Antoniis

Citra

Di Sipio

Pietrantonj

Cantine Torri

Tocco Vini

Biagi

Tenuta Grossi

Eredi Legonziano

Guardiani Farchione

Marchesi De’ Cordano

Nic Tartaglia

Orsogna Winery

Rapino

Tilli

Monti

Valori

Cioti