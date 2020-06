Giulianova, gli artefici dell’e-book destinato a finanziare la ricerca sul Coronavirus ricevuti in Comune

Giulianova. Il Sindaco Jwan Costantini ha ricevuto, stamane in Comune, la visita dello storyteller, copywriter e scrittore Mattia Albani, accompagnato dall’osteopata Stefano Massetti e dallo scrittore, compositore ed illustratore Valerio Giovine, protagonisti dell’esperienza digitale @MySweetQuarantine e del progetto editoriale nazionale “Domani ti scrivo”, che raccoglie i sogni e le speranze dell’Italia al tempo della quarantena, i cui diritti d’autore andranno a finanziare i progetti di ricerca della cura farmacologica del Covid-19 condotti da RIGHT, il Research Institute for Genetic and Human Therapy nato negli Stati Uniti che, grazie anche al coordinamento del dottor Franco Lori, è stato uno dei primi istituti a ottenere la cura funzionale di un paziente infetto da HIV con una combinazione di farmaci.

L’e-book “Domani ti scrivo”, edito da Mondadori, è un’opera polifonica che raccoglie ben 100 lettere di positività per riscrivere il nostro domani post pandemia, con le testimonianze ed i pensieri di personaggi dello spettacolo (Isabella Ferrari, Ornella Vanoni, Anna Dello Russo, Anna Cleveland, Diego Passoni, Francesco Montanari, Maria Grazia Cucinotta, Marianne Mirage, Mariella Milani, Paola Manfrin, Paola Turci, Robert Cavalli, Rocio Munoz Morales, Valeria Biello e Victoria Cabello) e persone comuni, che racconta come hanno vissuto con creatività e positività la quarantena, trasformando le criticità in opportunità e alla cui stesura hanno partecipato i due fratelli giuliesi Mattia e Federico Albani, insieme all’influencer ed attore Paolo Stella, il digital director Federico Albani, la conduttrice televisiva e scrittrice Andrea Delogu e l’imprenditrice Chiara Fornari.

Tra queste lettere ci sono anche le testimonianze di giovani giuliesi ed abruzzesi come Azzurra Marcozzi (giornalista e conduttrice radiofonica), Valerio Giovine (compositore, scrittore ed illustratore) e Francesca Flamminii (infermiera) mentre su @MySweetQuarantine, il profilo nato su Instagram per intrattenere le persone durante la recente fase di quarantena offrendo ogni giorno un palinsesto di attività da seguire, spiccano gli abruzzesi Stefano Massetti (osteopata) e Debora Di Michele (architetto e interior designer).

“Mi riempie d’orgoglio scoprire con quanta passione, creatività e studio, nel campo dei nuovi linguaggi della comunicazione e delle varie professionalità, i nostri giovani concittadini abbiano realizzato un progetto così ambizioso ed originale, capace di arrivare al cuore dell’Italia intera– dichiara il Sindaco Jwan Costantini – è questo il caso dei fratelli Mattia e Federico Albani, nati e cresciuti a Giulianova, professionisti della comunicazione digitale. “Domani ti scrivo” raccoglie le testimonianze di una nazione che vuole ripartire e contribuisce, con nobile intento, al finanziamento della cura farmacologica contro questo terribile virus. A questo proposito sarà volontà dell’amministrazione quella di procedere ad acquistare online un numero di copie dell’e-book, al fine di fare anche noi, come città, la nostra piccola parte in questa battaglia”.

“Ringraziamo il Sindaco Costantini per l’ospitalità e la dimostrazione di disponibilità ed interesse alla conoscenza di “Domani ti scrivo” – dichiara il coordinatore del progetto Mattia Albani – è importante per noi avere il sostegno del primo cittadino e della comunità giuliese. Siamo contenti che l’amministrazione voglia acquistare alcune copie dell’e-book e che il Sindaco abbia deciso di supportare il fine benefico dell’iniziativa. Mi preme ringraziare anche tutti i professionisti giuliesi ed abruzzesi che hanno messo in campo creatività e competenze per arricchire, di valore e significato, il progetto da noi ideato”.