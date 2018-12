Calcio: paura al Rubens Fadini. Trasportato in ospedale giocatore per malore dopo contrasto

Giulianova. Paura nel pomeriggio di ieri nel corso del derby di calcio di serie D al ‘Rubens Fadini’ fra Giulianova e Pineto per un malore occorso al giocatore pinetese Riccardo Della Quercia alla mezz’ora della ripresa: il calciatore è uscito in barella per essere poi trasportato in ospedale per accertamenti.

Il 19enne difensore è stato ricoverato inizialmente all’ospedale di Giulianova, ma sarà trasferito al ‘Mazzini’ di Teramo per accertamenti. Il giocatore era cosciente dopo i soccorsi in campo. Con il ragazzo ci sono i familiari e i dirigenti del Pineto con il dg Giammarino.

Aggiornamento.

Sono buone le condizioni del giocatore del Pineto Riccardo Della Quercia che, alla mezz’ora del secondo tempo della gara del Fadini con il Giulianova (campionato nazionale di serie D) ieri, aveva accusato un malore, in seguito a un precedente contrasto di gioco. Rimane ricoverato all’ospedale civile di Giulianova dove è stato sottoposto a una tac che ha dato esito negativo. Il giocatore resterà comunque in osservazione fino a domani.