Gli chef stellati abruzzesi insieme per una cena di beneficenza all’Emiciclo. Il ricavato andrà alla onlus “L’Aquila per i più piccoli”

L’Aquila. La grande cucina stellata abruzzese insieme agli alpini per una bella iniziativa di solidarietà che avrà il colonnato dell’Emiciclo come eccezionale location. Sono questi gli ingredienti della “Cena di beneficenza” che il prossimo lunedì 5 agosto sarà ospitata nel piazzale esterno della sede aquilana del Consiglio regionale dell’Abruzzo. Un evento ideato dallo chef aquilano William Zonfa con il sostegno logistico del 9° Reggimento Alpini dell’Aquila, che metterà a disposizione cucine e uomini, per realizzare una serata di alto livello gastronomico e solidale. Una squadra di cuochi messa insieme dal “coach” Zonfa che vedrà contemporaneamente ai fornelli gli stellati: Niko Romito, Arcangelo Tinari, Marcello Spadone con il supporto di Maurizio De Luca, animatore di uno storico locale aquilano, che preparerà un aperitivo di benvenuto con solo prodotti locali.

Un team di professionisti che di certo farà da richiamo per gli oltre 100 ospiti attesi tra le colonne dell’Emiciclo che, con un contributo di 120 euro, potranno sostenere i progetti della Onlus “L’Aquila per i più piccoli”. L’organizzazione si occupa dal 2001 dell’assistenza psicologica e materiale delle famiglie dei bambini nati prematuramente all’ospedale dell’Aquila. Più di sessanta neonati pre-termine l’anno, infatti, provengono da fuori L’Aquila e le famiglie vivono molteplici disagi, primo fra tutti quello dell’alloggio. “L’Aquila per i più piccoli” con le somme ricavate dalla cena intende realizzare una foresteria che fornisca supporto e assistenza a queste famiglie. Il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, ha invitato la città e i consiglieri regionali a prendere parte all’iniziativa e ha accolto con favore la richiesta del presidente della onlus, Rosa Persia, di colorare di viola il colonnato dell’emiciclo in occasione della cena. “Il colore viola – ha spiegato Persia – è il simbolo internazionale scelto per indicare i nati prematuri”.

Per le prenotazioni chiamare lo 0862.414983 o inviare una mail a info@magionepapale.it.