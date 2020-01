Gli uffici di Chieti dell’ARTA traslocano, sindaco Di Primio: scelta strategica per diversi motivi

Chieti. Gli uffici del distretto provinciale di Chieti dell’ARTA spostati a via Madonna degli Angeli.

“Gli uffici di Chieti dell’ARTA, l’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente, entro quest’anno traslocheranno dall’attuale sede di via Spezioli, presso il Theate Center, a via Madonna degli Angeli, nello storico stabile della provincia di Chieti chiuso al pubblico da alcuni anni”. Ad annunciarlo è stato il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio all’esito dell’incontro di questa mattina, presso il suo ufficio, con il direttore generale dell’ARTA, Francesco Chiavaroli.

“Grazie al mio interessamento e a quello del consigliere provinciale Graziano Marino, che ha speso

i suoi buoni uffici con il presidente della provincia di Chieti, Mario Pupillo”, ha commentato il

Sindaco Di Primio, “La sede del distretto provinciale dell’ARTA rimarrà in città e verrà trasferita

presso uno degli stabili della provincia, a ridosso del centro storico, in posizione strategica per il

pubblico e per i suoi trenta dipendenti”.

“Da alcuni giorni si rincorrevano voci che l’Agenzia per la Tutela dell’Ambiente si sarebbe trasferita

presso altre sedi messe a disposizione da città limitrofe a seguito della disdetta dell’affitto dei locali

del Theate Center. Tale ipotesi, inaccettabile per la città di Chieti, non solo è stata scongiurata grazie

al lavoro svolto in sinergia con il direttore generale ma è stata di gran lunga superata con

l’operazione di recupero e messa in funzione dell’immobile cittadino, situato nei pressi del

parcheggio di via Gran Sasso, dove a breve partiranno i lavori per il suo ampliamento insieme a

quelli relativi alla costruzione della nuova scala mobile, nonché vicino alle fermate principali del

trasporto pubblico”.

“Tale intervento”, ha proseguito il sindaco, “In sostanza può definirsi strategico sotto quattro aspetti: la città di Chieti non perderà alcun ufficio pubblico ma rafforzerà la presenza degli stessi tramite la messa a disposizione dell’ampio stabile di via Madonna degli Angeli e del parcheggio interno; l’economia cittadina continuerà a beneficiare di tale permanenza; l’Agenzia Regionale per la

Tutela dell’Ambiente soddisferà le sue esigenze logistiche e di economicità; l’immobile

provinciale dismesso di via Madonna degli Angeli verrà recuperato grazie ai lavori che la essa

stessa Agenzia effettuerà al suo interno”.