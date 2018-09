Gole del Sagittario, quando la natura incontaminata dell’Abruzzo diventa un piccolo angolo di paradiso (video)

Anversa degli Abruzzi. Tutti gli abruzzesi sono concordi sul fatto che la loro regione possa vantare una fauna variegata e affascinante che, unita a paesaggi fiabeschi, capaci di togliere il fiato per la loro bellezza, la contraddistingue dal rest delle regioni d’Italia. Oggi vi mostriamo un breve video – documentario, ambientato in un piccolo angolo di paradiso: le Gole del Saggitario. Non solo cervi, caprioli, cinghiali e, all’occasione, anche orsetti in compagnia della propria mamma, ma anche aquile reali, il gracchio corallino, il falco pellegrinio, il corvo imperiale e molti altri animali selvatici che vivono in questo paesaggio che, per molti, può anche essere definito selvaggio. L’Abruzzo è anche questo: natura incontaminata.