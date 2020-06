Gradimento governatori, Testa replica a Paolucci, “Premiate le scelte coraggiose di Marsilio”

Pescara. “Alla richiesta iniziale di sicurezza sanitaria si è sostituita una richiesta forte di sicurezza economica, per questo salgono nel gradimento collettivo quei governatori che hanno messo in campo soluzioni concrete ed efficaci, mentre calano i governatori che forse si sono dedicati un po’ troppo alla propaganda. Con queste parole, che riporto testualmente, Tiberio Brunetti titolare della Spin Factor , accreditata società di consulenza strategica e comunicazione politica integrata, spiega la nuova classifica dei governatori più stimati nella Fase 2 dell’emergenza Coronavirus, in cui si distingue al terzo posto il

presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, preceduto dai presidenti di Puglia e Veneto, Michele Emiliano e Luca Zaia” ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Guerino Testa.

“Un apprezzamento, non andato evidentemente giù al consigliere Silvio Paolucci, che invece di andar

fiero della posizione faticosamente conquistata dalla sua regione, preferisce tirar fuori una classifica ben più datata pur di screditare a tutti i costi l’operato di Marsilio. L’analisi dei dati, invece, divulgata anche da noti programmi televisivi nazionali, e realizzata attraverso la piattaforma web “Human”, in collaborazione con Osservatorio social, parla chiaro: è stato analizzato il gradimento in rete dei presidenti di Regione e ad avere la meglio è stato chi ha preso decisioni importanti per far ripartire l’economia dei propri territori. Ho sempre affermato quanto il presidente Marsilio sia stato capace, anche durante il più sconfortante momento dell’emergenza sanitaria, di fare scelte coraggiose, approvate anche dal governo nazionale, e il merito riconosciuto dalla Spin Factor, rappresenta un’ulteriore conferma. E i meriti si ottengono con i fatti, che da soli basano a smentire l’ostinato Paolucci” ha concluso Testa.