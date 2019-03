Grande attesa all’Aquila per il concerto degli I Hate My Village, unica data della band in Abruzzo

L’Aquila. C’è grande attesa per il concerto che gli I Hate My Village terranno domani al Bliss di Monticchio, nell’aquilano, per l’unica data in Abruzzo del loro tour. La line up del supergruppo comprende Fabio Rondanini, batteria di Calibro 35, Afterhours e quest’anno sul palco del Festival di Sanremo al fianco di Daniele Silvestri, Alberto Ferrari dei Verdena e Adriano Viterbini, chitarra di Bud Spencer Blues Explosion e molti altri. Nei live gli I Hate My Village si avvalgono al mixer di Giulio Favero, del Teatro degli Orrori.

I biglietti per il concerto di Monticchio sono in vendita su www.diyticket.it/events/Musica/2197/i-hate-my-village , nel Polarville all’Aquila e alla cassa del Bliss la sera dell’evento.L’evento è organizzato dall’A Lot Entertainment e l’Associazione Culturale i Guastafeste.

Scienziati di tutto il mondo sono concordi nell’attribuire al ritmo un ruolo essenziale nell’evoluzione umana. Sin dal grembo materno, accenti e pause entrano nelle nostre vene come una magia atavica che non conosce confini geografici e parla un linguaggio universale tra i popoli di tutto il globo. Fabio Rondanini e Adriano Viterbini incarnano indiscutibilmente questo assunto e, forti delle straordinarie capacità tecniche che li rendono autentici pesi massimi nell’attuale scena musicale italiana, esplorano da anni le infinite possibilità nella ricerca del groove.

“I Hate My Village” è il loro nuovo progetto e testimonia l’amore viscerale dei due per la musica africana, un amore nato sui palchi – accompagnando maestri quali Bombino e Rokia Traoré – e poi cresciuto in sala prove con la curiosità di chi ha costantemente voglia di contaminarsi e divertirsi nell’ampliare il proprio orizzonte.

Jam dopo jam prendono forma 9 incredibili tracce in cui melodie e ritmi dalla Madre Africa si fondono con timbriche occidentali, ottenendo una miscela di straordinario effetto. Questo risultato si amplifica ulteriormente grazie al contributo di uno dei personaggi chiave del rock nostrano dagli anni ’90: Alberto Ferrari (Verdena) si inserisce con la sua inconfondibile vocalità donando all’amalgama strumentale un ulteriore elemento capace di unire mondi – apparentemente lontani – che in I Hate My Village sembrano coesistere da sempre.

Il suono che deriva da questo magico incontro è coraggioso ed innovativo. In cabina di regia Marco Fasolo (Jennifer Gentle) lo restituisce in maniera emozionante, dimostrandosi ancora una volta uno dei produttori più visionari e abili, tanto nel riprendere l’energia dei musicisti in gioco, quanto nel raccontare tutti i variopinti paesaggi sonori della loro scrittura.