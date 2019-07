Grande partecipazione al lancio del calendario estivo 2019 della riserva Borsacchio con ben 12 eventi gratuiti

“Il 12 Luglio 2019 è stata l’ennesima data da ricordare per la riserva Borsacchio.

I volontari delle guide del Borsacchio hanno lanciato il calendario estivo 2019, di ben 12 grandi eventi gratuiti, con “Una Riserva di Musica e Cultura”. Nonostante il tempo incerto, la pioggia e le difficoltà, circa cento escursionisti si sono presentati per percorrere l’antico cammino che porta fino alla fonte storica dell’Accolle. Lungo il tragitto c’è il motivo dei costanti successi delle guide del Borsacchio: un patrimonio di natura, storia e cultura che rapiscono l’attenzione e l’interesse di cittadini e turisti. L’unico problema della riserva è che non viene valorizzata se non dai volontari.

Alla Fonte d’Accolle dei produttori hanno consentito ai partecipanti di beneficiare di una degustazione gratuita di prodotti di qualità della nostra provincia. Il ringraziamento va all’azienda agricola La Collina, all’azienda agricola Del Sole e alla tenuta Sant’Ilario che, con la loro disponibilità, hanno consentito di promuovere un territorio meraviglioso ma dimenticato.

Un fiume di applausi per “La ballata del sottosuolo”, il libro presentato da Carmelo Neri di UBIK libreria con l’autore Salvatore D’Ascenzo, le illustrazioni di Maria Leonzi e le letture di Asteria Casadio e Maria Assunta Ambrogi di LaV. Il messaggio lanciato ancora una volta alle istituzioni è semplice: la riserva Borsacchio è un’opportunità e va attivata, gestita e regolamentata per innescare il famoso “effetto riserva” e rinaturalizzare e promuovere il territorio.

Le grandi associazioni ambientaliste: WWF, Legambiente, Italia Nostra, CSC, FIAB e IAAP come sempre hanno collaborato con esperti di flora e fauna, materiali ed hanno reso l’evento “Plastic Free” donando materiali bio degradabili per l’evento di degustazione. La manifestazione ha visto consolidare la rete associativa che stiamo promuovendo per collegare e rendere forte ed univoco il messaggio di rilancio della riserva Borsacchio come baluardo di sostenibilità e di nuove forme di turismo sostenibile, quindi va riconosciuto il merito del gruppo di Roseto Cammina, Giacche Verdi, Guardie Ambientali, Guide del Cerrano, Chaikana, Naturamo, Positivamente, CicloEscursionismo, Residence Felicioni.

Prossimo evento il 29 Luglio in bicicletta alla scoperta delle risaie e della canapa, patrocinato da Regione Abruzzo e Provincia di Teramo. Purtroppo, non dal comune di Roseto Degli Abruzzi che, sfortunatamente, è il grande assente in questa estate di eventi di livello e a costo zero per le casse comunali. Speriamo che questo successo faccia cambiare idea al comune che, da aprile, non ha mai patrocinato a nessuno dei 28 eventi e progetti presentati per tutelare e promuovere la riserva.

Nonostante questo, restiamo sempre fiduciosi e a disposizione dell’ente comunale con una rete consolidata di volontari e associazioni per promuovere e difendere la riserva Borsacchio. Ogni riserva sogna di avere un gruppo ed una rete così attiva e fattiva, sarebbe un assurdo cercare di perdere un simile patrimonio di donne, uomini, conoscenze e buone pratiche.”