Gruppi consiliari di Giulianova prendono le distanze dal consigliere Arboretti, “ha reso nota un’informativa riservata”

Giulianova. Con riferimento alla comunicazione pubblicata dal consigliere Arboretti, in qualità di Presidente della Commissione Sanità, i consiglieri di maggioranza hanno preso le distanze da quanto affermato dal consigliere. I consiglieri, in una nota affermano: “prendiamo le distanze da quanto affermanto unilateralmente dal consigliere Arboretti, il quale ha, senza previa convocazione della Commissione, reso nota un’informativa riservata, in merito ad un presunto positivo. Arbitrariamente e volutamente il consigliere Arboretti non ha rispettato i ruoli istituzionali designati a fornire tali informazioni, non osservando le rigide prescrizioni poste a tutela della riservatezza e della corretta informazione. Nel ringraziare la cittadinanza per aver assunto comportamenti idonei e prudenziali, confidiamo nella perseveranza a rispettare le prescrizioni relative al distanziamento e all’utilizzo delle mascherine al fine di scongiurare effetti pregiudizievoli connessi al covid-19 .” conclude la nota a firma dei Gruppi Consiliari: Jwan Costantini Sindaco, Giulianova Turismo, Verso Giulianova, Giulianova in Movimento, L’Altra Giulianova