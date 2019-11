Guerino Testa invita le scuole a custodire e valorizzare le tradizioni natalizie abruzzesi

L’Aquila. Il capogruppo in consiglio regionale di Fratelli d’Italia, Guerino Testa, invita le scuole a custodire e valorizzare le tradizioni del Natale.

“Ogni iniziativa legata al Natale, oramai alle porte, non vada persa, anzi si custodiscano e valorizzino le tradizioni”. E’ questo l’invito che il capogruppo in consiglio regionale di Fratelli d’Italia, Guerino Testa, rivolge alle scuole abruzzesi attraverso una lettera indirizzata ai dirigenti scolastici degli istituti di ogni ordine e grado.

“Certe tradizioni legate alla storia culturale del nostro Paese non devono essere smarrite né liquidate con atteggiamenti manichei o in apparenza politicamente corretti. Occorre tenere alta in Abruzzo

la bandiera delle tradizioni, della cultura e dell’identità del nostro territorio. Auspico, dunque, che presidi ed insegnanti intendano promuovere all’interno delle proprie scuole tutte quelle attività che da sempre caratterizzano il periodo natalizio, nel pieno rispetto degli alunni che appartengono ad altri costumi e religioni , ma anzi con l’obiettivo di supportare la preziosa azione di integrazione che ogni buon istituto è chiamato a svolgere. Quell’atmosfera magica del Natale fatta di canti, recite, presepi e lavoretti scolastici, è un diritto per i nostri studenti ed un sicuro vantaggio per una più equilibrata integrazione sociale”.