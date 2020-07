I cantieri dell’immaginario: Teatro Stabile d’Abruzzo e Teatro Brucaliffo presentano ‘Storielle Impertinenti’

L’Aquila. Nell’ambito della rassegna i Cantieri dell’Immaginario, il Teatro Stabile d’Abruzzo e Teatro Brucaliffo, presentano mercoledì 22 luglio alle 16 e alle 18.30, presso l’Auditorium del Parco, lo spettacolo ‘Storielle Impertinenti’ con Cecilia Cruciani e Francesca Catenacci.

Esistono diversi tipi di libro: il libro da leggere, da guardare, da leggere e guardare, il

libro da consultare, da studiare, il libro da giocare… Piccole storie di personaggi che vogliono cambiare il mondo attraverso i propri sogni prendono vita uscendo dai libri. Parole, canzoni e immagini dal mondo di Gianni Rodari e non solo, ci guideranno in un viaggio pieno di emozioni e divertimento. Uno

spettacolo-laboratorio, ossia uno spettacolo durante il quale gli spettatori saranno chiamati all’azione, a entrare tra le pagine dei libri e a sostenere il protagonista durante il proprio viaggio. Insieme capiremo la necessità di sbagliare per imparare, guarderemo le cose da un punto di vista diverso, giocheremo con la fantasia e costruiremo piccoli gamberi pronti a raddrizzare le cose storte della nostra città!

Adatto al pubblico di ogni età, si accede con ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti, nel rispetto delle norme di prevenzione per il contagio da Covid-19, occorre presentare il biglietto gratuito stampato dal sito www.cantieriimmaginario.it. Non si potrà effettuare servizio di botteghino in loco e si potrà accedere ai luoghi di spettacolo un’ora prima dell’orario d’inizio indicato. Obbligatorio l’uso di mascherina per partecipare all’evento.