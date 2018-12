I “Giorninfiniti” ad Atri: omaggio alle canzoni dei Pooh con Gianluca Di Febo e la sua band

Atri. Non la solita cover band, ma un vero e proprio progetto musicale, messo in scena in una raffinata location, quello dei “Giorninfiniti”, gruppo formato da

Gianluca di Febo, voce e piano, Davide Giancristofaro, chitarra e voce, Fabrizio Palermo, tastiere e voce, Pierluigi di Cesare, basso e chitarra, Mattia Pompei batteria, chitarra e voce.

Abbiamo intervistato il leader della band, Gianluca Di Febo, che ci ha parlato dell’atteso evento musicale.

“La scelta di fare un concerto in un teatro antico ha varie motivazioni. Intanto, il voler distinguersi dalle cover band tradizionali, che tendono sempre più a voler imitare in tutto e per tutto gli originali. E poi perché i Pooh hanno una produzione discografica vastissima e noi abbiamo deciso di soffermarci su un periodo troppo spesso dimenticato, ma, senza ombra di dubbio, il più bello della loro carriera. Parliamo degli anni che vanno dal 1973 al 1976, anni in cui la musica progressiva imperversava in tutto il mondo. E i Pooh non fanno eccezione, registrano dischi sul genere, come “Parsifal” (eletto al numero 20 fra i migliori dischi italiani di sempre), “Forse ancora poesia”, “Un po’ del nostro tempo migliore” (che eseguiremo quasi del tutto) e “Poohlover”. I giornali dell’epoca titolarono ‘anche l’Italia ha i suoi Pink Floyd’ e ad ascoltare quei dischi possiamo dire che non si sbagliavano.

Da qui la voglia di far conoscere al pubblico quella fetta di arte che i Pooh hanno tirato fuori.

Come orchestra abbiamo scelto ‘La ensemble’, diretta dal Maestro Marco Vignali.

Lo spettacolo si articolerà in due tempi. Il primo dove eseguiremo i successi della band. Il secondo dove, assieme all’orchestra, eseguiremo brani tratti dagli album sopra citati.

Sarà uno spettacolo unico, con posti limitati che eseguiremo al Teatro comunale di Atri il prossimo 14 dicembre 2018. Prevendite su Ciaotickets, il costo del biglietto è di 15 euro”.