“I giovani non si legano”: a Monteodorisio incontro del movimento giovanile del Carroccio

Monteodorisio. È in programma domani a Monteodorisio, alle 18.30, un incontro sul tema “I giovani non si legano”: l’evento, organizzato dal gruppo Lega Giovani e Lega Abruzzo, si svolgerà in piazza Umberto I. Ad annunciarlo in una nota il vicesindaco Lega di Monteodorisio Angela Menna che sottolinea che “è per me un onore ospitare a Monteodorisio il primo incontro estivo del movimento giovanile: gli esponenti della Lega Giovani si confronteranno su varie tematiche con i big della Lega Abruzzo che hanno accolto questa iniziativa con grande entusiasmo, dall’onorevole Luigi D’Eramo, segretario regionale Lega Abruzzo,a Piero Fioretti, assessore regionale con delega al lavoro-istruzione-ricerca e università-enti locali ,ai consiglieri regionali Sabrina Bocchino e Manuele Marcovecchio,a Francesco De Santis, responsabile Lega Giovani Abruzzo, a Gloria Verratti, coordinatrice Lega Giovani provincia di Chieti e a Pierfrancesco Galante, consigliere comunale.

L’obiettivo dell’incontro sarà quello di dare ai numerosi ragazzi del nostro paese un segnale tangibile da parte della Lega per rilanciare il nostro territorio, ma soprattutto per far tornare l’Abruzzo protagonista. Continuiamo a lavorare per essere un punto di riferimento”, conclude la Menna, “per quei tanti giovani che sperano in un futuro migliore supportati dall’esperienza dei nostri riferimenti istituzionali e della nostra classe dirigente”.