I pascoli incontaminati d’Abruzzo: gruppo di cervi si rilassa al calore del sole autunnale. Col maschio dominante a fare la guardia..

Chieti. Siamo nel parco nazionale d’Abruzzo, in un angolo di natura incontaminata e selvaggia dove un branco di cervi si rilassa al calore del primo sole autunnale.

In questa vasta radura, durante la stagione degli amori, non è raro assistere immagini come queste in cui emerge tutta la maestosità del capobranco.

Infatti, come si può vedere in questo video girato da Pino Santucci, benché la stagione dell’accoppiamento volga ormai al termine, i maschi del gruppo ancora tendono a far prevalere la loro forza e la loro stazza al fine di diventare il maschio dominante.