I percorsi del turismo esperienziale abruzzese sbarcano al TTG di Rimini, la Cna: opportunità per la Regione

Pescara. I percorsi del turismo esperienziale abruzzese sbarcano al TTG di Rimini, la grande Fiera dedicata alla promozione e commercializzazione del settore, e che ogni anno propone le novità del mercato agli operatori del settore: tour operator, compagnie aeree, albergatori, agenti di viaggi, bus operator ed enti di promozione del territorio. Alla manifestazione che aprirà i battenti domani sarà protagonista anche l’Abruzzo con la Cna. “È una grande occasione e come Cna Abruzzo”, ha detto il presidente Savino Saraceni, “chiediamo molto in questa iniziativa che deve essere e deve rappresentare un ulteriore trampolino di lancio per il movimento turistico esperienziale che ci vede anche lavorare per innovare le figure e i profili professionali degli operatori che operano in questo settore. In questo caso parliamo della figura dell’accompagnatore ciclo-turistico, riconosciuto anche dalla Regione Abruzzo. A Rimini la confederazione artigiana abruzzese sarà protagonista”.

Il presidente della Cna Turismo Abruzzo Vincenzo Vitale ha spiegato il senso e l’importanza della iniziativa. “Vogliamo mettere il turismo ancora più in primo piano grazie anche al fatto del fatto che l’Abruzzo può contare su più e apprezzate peculiarità”, ha detto Vitale, “a Rimini andremo ad esporre le eccellenze che abbiamo dalle montagne ai laghi, ai parchi e al turismo bianco. Abbiamo dei comprensori di alto livello che fanno invidia anche alle località del nord. Questo è l’inizio ma dobbiamo lavorare ancora di più e credere in questo Turismo che non è più stanziale, ma esperienziale”.

“Presenteremo a Rimini da domani al 11 ottobre diversi e variegati percorsi perché stiamo lavorando da anni su questo comparto”, precisa il coordinatore del progetto, Gabriele Marchese, entrando nel merito della partecipazione al TTG di Rimini, “abbiamo investito molto e siamo più che mai parte integrante perché fra le diecimila imprese associate in Abruzzo, un terzo fa parte del comparto commercio Turismo. Vogliamo far crescere e far conoscere questa Regione. Ci presentiamo alla tre giorni di Rimini con 12 percorsi e 7 operatori. Percorsi che vanno dalla costa dei trabocchi, al Gran Sasso, ai borghi del cuore d’Abruzzo, al Bike To Coast, ai laghi e alla terra del vino cotto. Nel corso della Fiera di Rimini ci sarà l’incontro con bikers italiani e stranieri per proporre il prodotto è il modello Abruzzo”.