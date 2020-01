I rifiuti di Roma finiranno in Abruzzo, Valeriani: da smaltire 1.100 tonnellate al giorno indifferenziati

L’Aquila. L’Abruzzo apre di nuovo le porte ai rifiuti della capitale. In attesa che il Lazio apra un impianto per servire Roma si tratta per far smaltire le circa 1.100 tonnellate di indifferenziato prima destinate a Colleferro in Abruzzo e nelle Marche. “Gli uffici della Regione stanno collaborando con Ama per la chiusura dell’impianto di Rocca Cencia, per far partire la manutenzione dal primo febbraio, quei rifiuti saranno ripartiti sul territorio”, ha precisato l’assessore regionale del Lazio al ciclo dei rifiuti, Massimiliano Valeriani.

L’assessore ha ripercorso quanto accaduto negli ultimi mesi e ricordato che “al momento Roma produce 17-18 mila tonnellate a settimana di indifferenziato, la disponibilità degli impianti regionali è di circa 19 mila tonnellate: ben al di sopra, dunque. Le discariche sono al di fuori del territorio capitolino”. Il 16 gennaio “sono terminati gli obblighi da parte degli impianti del Lazio, a partire dalla discarica di Colleferro”, ha ribadito Valeriani ricordando che ora parte la fase della bonifica,

“per sopperire a Colleferro, che accoglieva circa 1100 tonnellate al giorno, e in attesa dell’impianto nuovo, la Regione sostiene il Campidoglio e Ama con accordi con Abruzzo e Marche, e altre ne coinvolgeremo, e con la definizione del bando per l’estero”.