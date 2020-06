I sondaggi rivelano: un italiano su tre impreparato su regole anti-Covid nelle spiagge

L’Aquila. Italiani poco preparati alle nuove regole anti-Covid predisposte dall’Istituto superiore di sanità per le spiagge. Lo rileva un’indagine commissionata da Facile.it a mUp Research e Norstat su un campione di 505 persone. Il 32,4% degli intervistati ha ammesso di non sapere con certezza quali siano le regole da rispettare in spiaggia; il 30,1% ha dichiarato di non sapere se riuscirà a rispettare il distanziamento sociale in spiaggia o è già sicuro che non riuscirà a farlo. Più di 1 cittadino su 2 (il 51,3%) è d’accordo con l’introduzione di sistemi di prenotazione per accedere anche alla spiaggia libera.

E sono diversi i Comuni nei quali è già partita la sperimentazione. Consensi a questa modalità arrivano da giovani ed over 65 e da chi vive nelle regioni settentrionali Meno favorevoli al Centro ed al Sud. Tra le regole contenute nelle linee guida dell’Iss c’è il rispetto del distanziamento di almeno 1 metro anche tra i bambini; un’indicazione importante, segnala Facile.it, dato che proprio questa è una delle circostanze dove gli italiani hanno maggiormente le idee confuse.

Secondo l’indagine, oltre la metà degli adulti intervistati (il 50,9%) ha dichiarato di non sapere quale sia il distanziamento corretto da mantenere nei giochi fra bambini.