I sostenitori del Popolo della Famiglia si radunano a Pescara: ricostruzione e turismo al centro dell’attenzione

L'Aquila. Domenica, alle ore 15.30, il consiglio dell'associazione culturale a sostegno del movimento politico "Il Popolo della Famiglia", nelle persone di Claudio Percossi, Sergio Marraccini e Francesca Rulli, si recherà a Pescara per partecipare al coordinamento regionale, presieduto dal dr. Mirco De Carli, coordinatore nazionale del nord Italia, molto presente e attivo in Abruzzo, per organizzare le iniziative necessarie per essere pronti agli appuntamenti elettorali, ormai alle porte.

Oltre che parlare di come attivarsi per radicare il PdF in Abruzzo e dei candidati, si parlerà anche del programma elettorale. Claudio Percossi, in qualità di coordinatore della provincia dell’Aquila si soffermerà su due punti essenziali: chiudere il dopo terremoto di L’Aquila e rilanciare le zone interne puntando seriamente sull’agricoltura, sulla zootecnia, sull’artigianato e il turismo.

La provincia dell’Aquila vanta un patrimonio artistico e archeologico di livello mondiale. Dopo il coordinamento il dr. De Carli presenterà il suo libro: “Le Radici verso l’alto”. Un libro, o meglio, una conversazione tra Mirko De Carli, e Massimiliano Fiorin, avvocato e saggista, sulla storia e le prospettive del nuovo movimento politico: “Il Popolo della Famiglia”.