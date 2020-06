I vertici della Lega incoronano Genovesi: “riporterò Avezzano a illuminare la Marsica”

L’Aquila. Vertici della Lega incoronano Tiziano Genovesi a candidato sindaco del Comune di Avezzano.

L’investitura ufficiale è arrivata questa mattina al municipio di Avezzano. Dopo le parole del leader della Lega, Matteo Salvini, sono arrivati in città l’onorevole Luigi D’Eramo, gli assessori regionali Emanuele Imprudente, Nicoletta Verì, Pietro Quaresimale, Piero Fioretti e Nicola Campitelli. Presenti, inoltre, i consiglieri regionali del carroccio tra cui Antonietta La Porta e i sindaci di Silvi e Montesilvano, Andrea Scordella e Ottavio De Martinis.

A fare gli onori di casa il consigliere regionale della Lega, Simone Angelosante, che ha ufficializzato la candidatura di Genovesi. “Oggi la Lega dice chiaramente che Avezzano ha bisogno di una svolta”, ha sottolineato, “e questa svolta deve essere rappresentata da Tiziano Genovesi. Un uomo della Lega con la massima e leale partecipazione aperti a tutti i partiti della coalizione di centro destra”.

“Credo che per Avezzano oggi sia una giornata importante ed epocale”, ha spiegato l’onorevole D’Eramo, “la Lega mette a disposizione della comunità non solo uno degli uomini migliori, ma mettiamo a disposizione la leadership del partito in questo territorio e in questa provincia. C’è differenza tra i professionisti della politica e gli innamorati del proprio territorio, e Tiziano Genovesi è innamorato di questa città, di Avezzano, sprigiona forza e vibrazioni positive. Ed è di queste vibrazioni positive che la città ha un bisogno impellente. Noi saremo tutti al tuo fianco.

Per il senatore Bagnai, arrivato questa mattina in città, “è importante la crescita dei territori e di una buona classe politica per le strategie complessive del nostro partito e per il successo della rivoluzione del buonsenso. Sono onorato e lieto di essere qui ad Avezzano nella capitale di un territorio che amo e in cui vengo spesso”.

“Sanità, welfare e lavoro”: sono questi i tre punti fondamentali per il candidato sindaco del carroccio ad Avezzano, Tiziano Genovesi. “Vanno cambiate le priorità per la città”, ha precisato Genovesi, “noi stiamo lavorando per fare questo programma. Un lavoro importante, concreto e serio. Dobbiamo lavorare sull’agricoltura, dobbiamo tornare ad essere un punto di riferimento. Siamo riusciti in pochissimo tempo, nel pieno della pandemia, a gestire il problema nel pronto soccorso di Avezzano. Un piccolo segnale per far sì che noi ci siamo e stiamo lavorando per il bene del nostro territorio. Riporterò Avezzano ad illuminare la Marsica. Avezzano non può più aspettare. Bisogna lavorare sugli investimenti: dobbiamo essere popolo e terra attrattiva. Il tribunale di Avezzano deve rimanere aperto. Stiamo lavorando in maniera importante, seria e concreta. Dalle parole ai fatti, siamo in grado oggi di prenderci carico delle istanze di questo territorio e di questa città. Perché da questa città deve rinascere la Marsica”, ha concluso il candidato sindaco della Lega, “e il sindaco deve diventare ambasciatore delle istanze di questo territorio”.