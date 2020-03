Il 22enne teatino Frank Marinelli nominato coordinatore nazionale di Chorus Inside, Federazione Cori Italiani

Chieti. La Federazione Nazionale dei Cori Italiani “Chorus Inside” ha nominato ufficialmente il teatino di 22 anni Frank William Marinelli, quale Coordinatore nazionale. Il Presidente Nazionale della Federazione Davide Recchia commenta: “Marinelli è la figura idonea e qualificata per affrontare una mansione di grande responsabilità: quella di coordinare oltre 15.000 associati dislocati in tutte le regioni italiane, i ben 700 Concerti e Rassegne, 8 Festival internazionali, 4 Masterclass, la Giornata della Coralità Giovanile con i Cori dei Licei musicali, tutte attività che la Federazione Chorus Inside gestirà unitamente ai cori associati. La Federazione Nazionale è un importante realtà che ha sede a Chieti e in Abruzzo sono associati alla Federazione Chorus Inside 107 cori. Avere come Coordinatore Nazionale il giovane teatino Marinelli rappresenta un valore aggiuntivo ed una motivazione

in più per il legame al territorio e alla cultura abruzzese”.

Marinelli protagonista in particolare a Chieti e a Manoppello nelle iniziative Musicali, Culturali, Teatrali e Artistiche. Attualmente Presidente Associazione Musicale Culturale “Arabona”, Coordinatore Comitato Feste Santa Maria Arabona, Consigliere-Segretario dell’Associazione “Noi del G.B.Vico”- Chieti e del Comitato Feste San Giustino Chieti 2020, Tesoriere del Rotaract Club Chieti. E’ Direttore Artistico di numerose manifestazioni musicali, artistiche.

La notizia si è subito diffusa a Chieti e nelle varie regioni, centinaia gli auguri di buon lavoro e le

congratulazioni arrivate nelle ultime ore sulla bacheca Facebook di Marinelli. Tra cui i complimenti di Giulio Obletter, già Governatore del Sacro Monte dei Morti di Chieti, di Stefano Marchionno Presidente di Noi del G.B.Vico che ha commentato “Nonostante la giovane età, sei un grande!!! Complimenti di cuore, Frank”, di Leo di Pietro Presidente Regionale Assisi Pax International lieto che sia un abruzzese a ricevere tale prestigioso incarico, di Cesare Di Martino Direttore Amministrativo del Teatro Marrucino di Chieti. Anche esponenti del mondo politico tra cui Monia Scalera di Fratelli D’Italia che commenta “Frank sei il nostro orgoglio!” e anche altri amministratori del Comune di Manoppello. Numerosi rappresentanti delle associazioni cittadine tra cui Il Presidente di Camminando Insieme onlus Giovanni Miccoli che ha commentato: “Complimenti! È un onore immenso per il nostro territorio”.

“Ringrazio per la fiducia il Presidente Nazionale Davide Recchia, sono davvero onorato di ricevere questo prestigioso incarico. Inizierò dall’Abruzzo, dove ha sede la Federazione, per coordinare e valorizzare le realtà corali presenti sul territorio. Ringrazio i centinaia di coristi, i membri della Federazione, i rappresentanti delle associazioni, i soci delle associazioni che amministro e tutti coloro che mi hanno chiamato e scritto congratulandosi e augurandomi buon lavoro.” Chiosa dicendo: “Non lascerò gli incarichi che attualmente ricopro nelle Associazioni a cui sono molto legato, il mio impegno continuerà.”